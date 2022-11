Juve-Inter, Allegri col dubbio Vlahovic: "Dusan ha la pubalgia, deciderò all'ultimo"

Juve-Inter, Allegri vuole la rivincita: "Non li battiamo da un po'..."

Alla vigilia del derby d’Italia Massimiliano Allegri, confortato dalla prestazione offerta dalla squadra nell’ultima, malinconica esibizione stagionale in Champions League contro il PSG, ha messo in guardia la squadra sulla qualità dell'Inter: “Il derby d’Italia ed è una partita sempre molto sentita e sarà bella da giocare, lo scorso anno abbiamo perso tre volte su quattro con loro, cercheremo di invertire la tendenza. L'Inter è una squadra esperta e forte fisicamente, molto diversa rispetto al PSG. Dovremo fare una partita coraggiosa, sappiamo quali sono i loro punti di forza e ci comporteremo di conseguenza, cerchiamo continuità. Mi aspetto una bella partita, ma non sarà quella della svolta neppure se vincessimo, perché il campionato è lungo. Faccio anche l'in bocca al lupo a Doveri che sarà alla 200a partita in A, sono sicuro che la gestirà al meglio".

Juve, scatta l'allarme Vlahovic

ll tecnico bianconero non si è sbilanciato sulla formazione e neppure sull'impiego dei giovani, spendendo parole preoccupanti solo per Dusan Vlahovic, la cui presenza resterà in dubbio fino alla fine. Ma ci sono due recuperi illustri: "Bremer e Di Maria sono recuperati, l’unico dubbio è Vlahovic perché non sta bene. Ha un'infiammazione pubalgica, domattina deciderò, se Dusan mi darà la sua disponibilità lo porteremo in panchina, altrimenti no. Noi stiamo facendo un percorso per tornare competitivi, essendoci mancati i giocatori più esperti abbiamo scoperto tanti giovani di valore sui quali potremo fare affidamento". Sicuro almeno uno spezzone per Chiesa: "Federico è stato una piacevole sorpresa. Doveva solo sbloccarsi psicologicamente, deve prendere il ritmo partita. Domani sarà della partita, ci sarà bisogno di tutti e come sempre delle cinque sostituzioni".