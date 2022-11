Allegri, la statistica incredibile sulle formazioni schierate

La Juve non è mai stata uguale a se stessa in 50 partite, che sono quelle che Massimiliano Allegri ha passato in panchina da quando è tornato in bianconero. Cinquanta gare e 50 formazioni diverse: se non è un record, poco ci manca. Oggi contro l'Inter sarà la 51esima e ancora una volta vedremo una Juve diversa dall'ultima contro il Benfica.