Chiellini campione della Mls: le congratulazioni di Juve e Serie A

Giorgio Chiellini alza un'altra Coppa. Con il Los Angeles Fc , infatti, ha conquistato il titolo della Mls americana, al primo colpo. L'ex capitano della Juve ha vissuto le emozioni della finalissima interamente dalla panchina, ma non per questo ha gioito meno. A stretto giro di posta, gli sono arrivati i complimenti da parte della Juve e della Serie A, sui social.

Chiellini campione, la Juve: “Complimenti Giorgio!”

La Juve, sul profilo ufficiale della società di Twitter, così ha celebrato il successo del difensore 38enne: “Chiellini conquista la Mls con il Los Angeles Fc, complimenti Giorgio”. In California è festa grande per una squadra che puntava decisamente ad affermarsi e che si era rinforzata, non solo con Chiellini, ma anche con Bale, il giocatore che in pieno recupero ha rimesso in parità la sfida con Philadelphia (3-3), portando il match ai rigori.