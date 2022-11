Juve, ecco il vero Kostic: Allegri (ri)scopre l'abbondanza sulle fasce

La campagna acquisti della Juventus? Finora non pervenuta, ma quasi esclusivamente per colpa della sfortuna. Sono passati solo pochi giorni dall’amara constatazione con la quale il vice presidente Pavel Nedved sottolineava di non aver ancora potuto vedere in campo la formazione alla quale dirigenza e allenatore avevano pensato in estate.

Juve-Inter, la notte di Bremer: esame superato contro la sua squadra mancata

Da Paul Pogba a Angel Di Maria, le stelle sono state proprio malgrado costrette a guardare per tutta la prima parte del campionato. Mai visto il francese, solo ad intermittenza l’argentino. Non resta che attendere tempi migliori dopo il Mondiale e consolarsi con il rendimento in crescita di altri due acquisti estivi, Gleison Bremer e Filip Kostic. Il difensore brasiliano è stato protagonista contro l’Inter, proprio la squadra che in estate lo aveva conteso ai bianconeri, della miglior prestazione della stagione: concentrato, insuperabile in difesa e pure prezioso in fase di rilancio, visto che proprio da una sua provvidenziale chiusura su Brozovic è nata l’azione del raddoppio, l'ex Torino è parso rigenerato dal passaggio alla difesa a tre, che lo vede nei panni di baluardo centrale preferito al momento a capitan Bonucci.

La Juve scopre Kostic: il ritorno del re degli assist

Ancora più scintillante è stata la prestazione di Kostic, il cui miglioramento nelle prestazioni è sempre più visibilie. Al netto di un ruolo inedito o quasi, quello di esterno a tutta fascia, lui abituato ad agire da attaccante di sinistra in un 4-3-3, l’ex Eintracht Francoforte è stato l’mvp del derby d’Italia, a suon di sgroppate e assist, storicamente la specialità della casa. I due passaggi vincenti per Rabiot e Fagioli portano a cinque il totale del numero 17 in campionato, più uno in Champions League. Sono, questi, numeri decisamente più in linea con quanto ci si sarebbe attesi fin dall’inizio dal serbo, arrivato in Italia accompagnato da cifre lusinghiere: non solo il titolo di miglior giocatore della scorsa Europa League, ma anche terzo miglior assist man europeo della stagione con ben 44 passaggi vincenti totali, alle spalle solo di un certo Leo Messi e di Thomas Müller. Al termine della partita Kostic h a voluto ringraziare su Instagram i tifosi della Juve per il supporto: "Grande spirito di squadra e dura battaglia vinta. Grazie ai tifosi per il supporto e per la magica atmosfera dello Stadium!".

Allegri e i problemi... d'abbondanza: Chiesa, Di Maria e Kostic, che lusso sulle fasce

A questo punto il “rischio” per Allegri sarà quello di scoprire l’abbondanza. Dopo la sosta, se la sfortuna si prenderà una pausa con la Juventus, il tecnico bianconero potrebbe infatti avere a disposizione per la prima volta l’intero parco esterni di una rosa che nel settore ha pochi eguali in Europa per qualità. Kostic, ma anche Chiesa e Di Maria, recuperati alla causa e in campo contro l’Inter. Giocatori dalle caratteristiche differenti, ma che difficilmente potranno venire schierati contemporaneamente, a meno di pensare a un 4-4-2 con l’italiano e il serbo sulle fasce e il Fideo punta di appoggio ad uno tra Vlahovic e Milik per quella che sarebbe una Juve all’insegna dii classe e corsa sugli esterni, ma anche sulla trequarti. Pensieri ai quali, forse per scaramanzia, Allegri inizierà a pensare solo quando la pausa per i Mondiali sarà agli sgoccioli…