Mancano ancora due partite da qui a meno di una settimana alla lunga sosta per il Mondiale in Qatar e alla ripresa, nel 2023, la Juventus si ributterà su campionato e competizioni internazionali. Che, per i bianconeri, non faranno rima con Champions bensì con Europa League. Ai playoff, che faranno da anticamera agli ottavi di finale, la Vecchia Signora troverà il Nantes.

Juve, Nedved: "Nantes 16° in Ligue 1? Non significa nulla" Queste le reazioni a caldo a Sky di Pavel Nedved, vicepresidente bianconero: "Il Nantes è sedicesimo in Ligue 1, ma questo non significa nulla perché mancano ancora tre mesi prima del doppio confronto. La Juve dovrà scendere in campo con la testa giusta".