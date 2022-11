Juve-Nantes: dove e quando vederla. Data e orario del playoff di Europa League

In campo internazionale la Juventus di Massimiliano Allegri tornerà a giocare di giovedì. I giorni da segnare sul calendario per la doppia sfida-playoff di Europa League contro il Nantes , che garantirà a una delle due squadre l'accesso agli ottavi di finale della seconda competizione continentale, saranno il 16 e il 23 febbraio .

La formazione "atlantica", attualmente, occupa il sedicesimo posto nella Ligue 1, in cui ha messo da parte solamente 12 punti su 14 match disputati. Nel match di ritorno, la panchina dei gialloverdi potrebbe anche non essere più occupata dall'attuale tecnico Antoine Kombouaré , messo inevitabilmente in discussione.

Playoff Europa League, Juve-Nantes: dove vederla

Il Nantes ha ottenuto il suo posto in Europa League grazie alla vittoria in Coppa di Francia della passata stagione, a fronte di un nono posto in Ligue 1 con 55 punti in 38 partite. Secondo posto nel girone di Europa League di quest'anno con 9 punti dietro al Friburgo a 14 e davanti a Qarabag a 8 e Olympiacos a 2. La partita sarà visibile su Sky Sport e Dazn.