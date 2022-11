Juve, Paredes e McKennie tornano ad allernarsi

Dopo la vittoria in casa contro l' Inter nel Derby d'Italia, risultato che ha rinvigorito e rilanciato i bianconeri nelle zone più alte di della classifica di Serie A, la Juventus ha ripreso subito a lavorare: è partito infatti il rush finale, le ultime due partite prima della sosta per i Mondiali.

Giovedì, infatti, con fischio d'inizio alle 18.30, è in programma la sfida allo stadio "Marcantonio Bentegodi" col fanalino di coda Hellas Verona , che sarà diretta da Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Domenica, infine, ultimo appuntamento, in casa, contro la Lazio .

Juve verso il Verona: Paredes e McKennie tornano ad allenarsi

Il gruppo a disposizione di Massimiliano Allegri si è ritrovato in mattinata: come sempre, seduta di scarico per chi ha giocato ieri, esercitazioni sul possesso palla, sviluppo della manovra e partitina finale per il resto del gruppo. La notizia più importante riguarda gli infortunati Leandro Paredes (lesione al bicipite femorale della coscia sinistra) e Weston McKennie (problema al retto femorale): i due si sono allenati parzialmente con la squadra portando avanti il loro percorso di recupero.