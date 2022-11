Pogba: "Sto meglio, diciamo bene. Un aneddoto su Raiola..."

Paul Pogba è l'ospite d'eccezione alla cerimonia di premiazione del Golden Boy . Il francese è qui per premiare la sua agente, Rafaela Pimenta , lui che nel 2013 fece suo questo riconoscimento. Il francese della Juve sarà costretto a saltare il Mondiale per infortunio, a gennaio per lui dovrebbe iniziare la stagione vera e propria con la maglia bianconera. Intanto, rassicura sulle sue condizioni fisiche una volta salito sul palco.

Pogba: "Rafaela Pimenta come una seconda mamma"

Dice Pogba: "Per me era un sogno vincere questo premio, io voglio continuare a vincere. Come sto? Meglio, diciamo bene". Poi si lascia andare a un po' di romanticismo: "Rafaela Pimenta è la mia seconda mamma, mi ha aiutato tantissimo per la mia carriera. Mi ha fatto capire tantissime cose non solo nel mondo del calcio. È una persona importantissima per me e per la mia famiglia".