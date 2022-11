Bremer ai Mondiali, Tite ammette l'errore: "Abbiamo sbagliato a..."

Gleison Bremer sarà ai Mondiali del Qatar con il Brasile: un grande traguardo per il difensore della Juve, che in bianconero sta carburando e tornando il giocatore ammirato con il Torino. Bremer, così ha detto il commissario tecnico del Brasile Tite, sarebbe però dovuto arrivare prima in nazionale e a sbagliare sono stati gli scout verdeoro che non hanno posta troppa attenzione sul centrale.