Juve, Allegri: "Scudetto? Napoli straordinario, se continua così..."

TORINO - "La vittoria sull’Inter? Ci ha dato soddisfazione e gioia, ma il capitolo è chiuso. Il Verona nelle ultime cinque ha battuto tre volte la Juve. Ha perso in modo immeritato, crea in casa, ha buoni tiratori, è aggressiva, non sarà una partita semplice. Non merita la classifica che ha, quindi dovremo essere alla pari dal punto di vista fisico". Così Max Allegri in conferenza stampa analizza la sfida di campionato contro l'Hellas, tenendo tutti sulla corda: non vuole cali di attenzione.