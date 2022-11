Pogba balla, una parte dei tifosi della Juve si arrabbia: bufera social

La buona notizia, soprattutto per i tifosi della Juventus, è che Paul Pogba sembra aver assorbito bene la delusione per la mancata partecipazione all’imminente Mondiale in Qatar. Quella meno buona è che il modo con cui il centrocampista francese ha cercato di dimostrarlo non è stato gradito dai suoi followers…

Pogba, la delusione Mondiale è alle spalle

Dopo aver avuto la certezza di dover saltare l’appuntamento tanto atteso, quello del tentativo di difesa del titolo iridato conquistato nel 2018 in Russia, a causa dei postumi della lesione al menisco esterno subita a luglio e della successiva operazione operazione, Pogba si è comprensibilmente chiuso per qualche giorno in un malinconico silenzio, coinciso con il momento più difficile del già travagliato inizio di stagione della Juventus, eliminata dopo la fase a gironi della Champions League anche per non aver potuto contare sull’apporto del proprio numero 10, ancora a secco di minuti in campionato. Il silenzio è stato però rotto da un video pubblicato dal giocatore sul proprio profilo Instagram nel quale Pogba si è sottoposto ad una… “prova balletto” per mostrare di essere quasi pronto per il ritorno in campo: “Tempo in famiglia. Prova del ginocchio superata" ha scritto Paul a corollario del video.

Pogba, il balletto non piace ai followers: "rivolta" sui social

Obiettivamente si sono visti post più indovinati, non solo per la curiosa coincidenza temporale della pubblicazione da parte del ct Deschamps dei 25 convocati per il Mondiale, ma anche perché dopo mesi così difficili e alla vigilia di un’altra lunga sosta, questa volta forzata proprio per la pausa del campionato, i tifosi della Juventus e i followers di Pogba avrebbero gradito più prudenza. Così al fianco di commenti di incoraggiamento non sono mancati quelli che censurano l’idea dell’ex Manchester United, così come qualche frase tra il sorpreso e l’arrabbiato di tifosi della Juve ancora in attesa dell’esordio bis di Paul in bianconero. Il video ha comunque abbattuto il muro del mezzo milione di mi piace, con quasi cinque milioni di visualizzazioni. Quantomeno l’obiettivo di tornare a far parlare di sé è stato centrato…