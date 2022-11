Verona-Juve diretta: ora LIVE la partita di oggi

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Bremer, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Kean, Milik. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Rugani, Alex Sandro, Gatti, Miretti, Soulé, Paredes, Di Maria.

17:00

Al Bentegodi grande occasione per la Juventus

Dopo le quattro vittorie consecutive in Serie A, la Juve guidata da Max Allegri ha una grandissima opporunità di sorpassare, in un colpo solo, Inter, Roma e Atalanta. Mancheranno Chiesa e Vlahovic, ma questa occasione poco prima della sosta è troppo ghiotta per lasciarsela scappare. Dal canto suo il Verona ha un bisogno disperato di punti: i gialloblù sono da soli all'ultimo posto con 5 punti e sono reduci da otto sconfitte consecutive.

Verona - Stadio Marcantonio Bentegodi