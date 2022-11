Juventus, Kean: "Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra"

Kean dopo la vittoria: "Scudetto? Pensiamo partita dopo partita"

Moise Kean non segnava un gol fuori casa in campionato dal 25 aprile 2022 contro il Sassuolo. Inoltre, considerando tutte le competizioni Kean ha segnato in tutte le ultime tre partite da titolare con la Juventus, dopo che era rimasto a secco nelle precedenti sette.

Queste le parole del classe 2000 ai microfoni di DAZN:

"Non era semplice dato che scendere in campo qui non è mai una cosa da poco. Oggi abbiamo dimostrato di essere una grande squadra ma pensiamo alla gara di domenica che non sarà semplice. Da parte mia, la cosa più complicata, anche se non arrivano palloni, è stare sempre concentraro, non scoraggiarmi mai. Mi ha dato palla Adri e ne ho approfittato al meglio".

Fino a questo momento non ha giocato quanto avrebbe voluto con la Juve, ma ogni volta che viene schierato in campo riesce sempre a trovare la via della rete:

"Quello che mi domando tutti i giorni. Anche nei momenti complicati serve rimanere forti, non sempre può andare bene. Serve essere forte, il momento giusto arriva. Scudetto? Noi pensiamo a dare il 100% in ogni partita, uscire con il risultato in casa e fuori casa. Poi lo Scudetto viene da farsi".