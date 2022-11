Verona-Juventus, le pagelle dei bianconeri: Bremer è una roccia

Non è Juve per palati fini ma efficace e cinica quanto basta per segnare, soffrire e infilare la quinta vittoria di fila, per di più con la porta imbattuta, e per tornare in zona Champions.

Perin 6

Disinnesca subito un tentativo di Lasagna e poi festeggia in serenità il compleanno tra i pali.

Bremer 6,5

Solido e puntuale come spesso gli capita: cemento a presa rapida sulla difesa.

Bonucci 6

Lasagna lo mette in difficoltà in velocità. Il capitano tiene botta e nel finale il suo anticipo su Verdi è decisivo, niente rigore.