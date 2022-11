Bonucci colpito da un fumogeno in Verona-Juve: il video virale sui social

Il fumogeno su Bonucci

Ieri sera, al Bentegodi il capitano della Juventus Leonardo Bonucci ha rischiato di essere colpito da un fumogeno. In queste ore il video è diventato virale sui social. In tanti si interrogano di come una torcia possa essere portato all’interno dello stadio nonostante il servizio di prefiltraggio che dovrebbe intercettare materiali di natura pirica. Alcuni spettatori presenti all’interno dello stadio veronese, hanno pubblicato diversi video sulle piattaforme virtuali in cui si vede il lancio dagli spalti. impossibile individuare l’autore del lancio, ma sui social prende piede l’ipotesi che il fumogeno lanciato verso i giocatori della Juventus sia partito dal settore ospiti, occupato dagli stessi tifosi juventini.