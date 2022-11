Juve, Allegri: "Vlahovic non sta bene, Chiesa c'è. Sarri? Siamo agli opposti"

Allegri: "Di Maria? Devo decidere. Vlahovic out, Chiesa ok"

Il mister bianconero ha confermato l'assenza di Vlahovic, alle prese con la pubalgia: "Vlahovic non se la sente, non sta bene. Ha fatto una parte di allenamento oggi con il gruppo ma sta fuori. Chiesa è a disposizione. Di Maria? L’altro giorno è entrato ha fatto mezz’ora e ha fatto bene. Domani dovrò decidere se portarlo in panchina o farlo partire dall'inizio. Kean in attacco dall'inizio? Devo decidere". Ancora su Vlahovic, Allegri nega il fattore Mondiale: "Non c’entra nulla. Bisogna essere fatalisti, magari al primo allenamento con la Nazionale uno si ferma e salta il Mondiale lo stesso. Lui ha fatto parte degli ultimi allenamenti, normale non sia al meglio. Poi per portarlo in panchina e metterlo deve essere di aiuto. In questo momento non è nelle condizioni fisiche ideali".

Allegri: "Sarri? Siamo agli opposti"

Sul confronto con Maurizio Sarri: "Ho punti in comune con lui? Non saprei. Maurizio è un allenatore importante, qui è l’ultimo che ha vinto lo Scudetto e alla Lazio sta facendo un ottimo lavoro. Poi caratterialmente siamo agli opposti". Su Miretti e Fagioli in Nazionale: "Sono contento e soddisfatto che due ragazzi del settore giovanile siano arrivati in Nazionale. All’inizio credo sia tosta, poi a livello mentale Fagioli e Miretti hanno tempo per recuperare energie".

Allegri: "Milinkovic Savic? Dovete chiedere a Sarri..."

Ad Allegri è stato chiesto un parere anche sulla crescita di Milinkovic-Savic: "Non gioca nella Juve ma nella Lazio, domandatelo a Sarri. A me hanno insegnato che i giocatori, per dare giudizi definitivi, vanno allenati. Magari li vedi e sono in un certo modo, li alleni e sono in un altro".

Allegri: "Scudetto? Dura, il Napoli può girare a 53"

Sulla lotta scudetto, Allegri si è soffermato sul gran momento della squadra di Spalletti: "Il Napoli ha perso solo 4 punti, potenzialmente a loro mancano quattro gare e possono girare a 53 al termine dell'andata. Noi pensiamo a fare bene domani, poi a riposarci e riprendere per farci trovare al meglio al 4 gennaio".