Juve, Allegri svela la quota scudetto: "La sosta? Arriva al momento giusto"

Allegri e la quota scudetto: "Con meno di 90 punti non si vincerà il campionato"

Al termine della gara contro i biancocelesti Max Allegri si complimenta con la squadra per l'ottima chiusura di anno solare: “Giocare contro la Lazio non è mai semplice, anche perché venivamo da uno sforzo importante nell'ultimo mese. Non abbiamo concesso quasi nulla e abbiamo gestito bene il pallone anche dopo che sono entrati i sostituti - le parole del tecnico livornese a DAZN - Vincere aiuta a vincere, prendere gol alla fine mi avrebbe fatto arrabbiare. Quando ho capito che la squadra stava svoltando? Quando abbiamo cominciato a vincere, nel calcio parlare conta poco e a me non piace molto". Nonostante il momento d'oro, comunque, il tecnico della Juventus prova per il momento a dribblare le domande sul sogno-scudetto, senza comunque rinunciare a stilare la quota necessaria per vincere il campionato: "Il Napoli sta facendo un campionato a sé, la proiezione alla fine del girone d’andata è 53 punti, con meno di 90 punti quest’anno non si vincerà lo scudetto, ma noi non ci pensiamo: in questo mese i ragazzi hanno fatto ottime cose, ma prima nessuno avrebbe mai pensato di vederci al terzo posto. Adesso riposiamo e pensiamo alla prima partita del 2023 che non sarà semplice contro la Cremonese".

"La sosta non ci farà male"

Secondo Allegri la sosta per il Mondiale non interferirà sul buon momento della squadra: "La sosta arriva al momento giusto perché ci permetterà di recuperare gli assenti nelle migliori condizioni. Giocheremo ogni tre giorni, giovedì e domenica, in Europa League cercheremo di arrivare in fondo e ci sarà bisogno di tutti. Le sostituzioni diventeranno determinanti, la qualità durante la partita può fare la differenza".