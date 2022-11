Chiesa racconta il proprio calvario e manda un messaggio ad Allegri

Chiesa e il rimpianto Mondiale

ll calvario seguito al grave infortunio al ginocchio subito contro la Roma a gennaio è definitivamente finito, ma prima di tornare a tutti gli effetti a disposizione di Max Allegri l’esterno è pronto per… fermarsi ancora. La sosta per i Mondiali, tuttavia, permetterà a Federico di fare quella preparazione saltata giocoforza in estate, come l’ex viola ha dichiarato a 'Sky Sport': "Mi avrebbe fatto più piacere partecipare al Mondiale, ma sfrutterò questa pausa per fare il ritiro che non ho fatto a luglio. Per me sarà come riprendere dall'inizio, poi cercherò di dare una mano alla squadra a gennaio”.

Paura e sollievo: il calvario di Federico Chiesa

Federico ha poi raccontato le tappe più difficili del lungo periodo trascorso lontano dai campi: "Sono stati 10 mesi infiniti, agosto in particolare è stato un mese soffertissimo, quando il traguardo sembrava vicinoad ogni allenamento avevo problemi al ginocchio. Ho dovuti fare di nuovo controlli a Innsbruck, ma con la forza e la tenacia delle persone che mi volevano bene ne sono uscito. Tornare in campo contro il PSG è stata la chiusura di un cerchio: non me lo aspettavo, ho detto al mister che ero pronto e volevo dare una mano alla squadra".