Juve-Lazio, le pagelle bianconere: Locatelli incide, Rabiot al top, Fagioli lievita

La Juve è di nuovo protagonista, ora non ci sono più dubbi. Sesta vittoria consecutiva, peraltro con la porta sempre inviolata, e salto in alto al terzo posto in classifica. Meglio di così non si poteva arrivare alla pausa, dopo gli orrori di Champions, soprattutto perchè la Signora ha ritrovato il Dna dei tempi vincenti e ora fa paura davvero.

Szczesny 6

Sicuro sulla girata ravvicinata di Luis Alberto, vola nel recupero su Felipe Anderson. Gatti 6 Preferito a sorpresa a Bonucci, non appare sempre tranquillo e sicuro. Una sbavatura gli costa un giallo potenzialmente pericoloso ma nel complesso regge l’urto a dovere contro avversari di taglia piccola e sguscianti.

Bremer 6,5

Energia allo stato puro con cui copre ampie porzioni di campo, rincorrendo e schermando tutto e tutti. Di fronte non ha un riferimento di peso ma la sostanza non cambia perchè gestisce il reparto con il pilota automatico. E ora si può godere il suo primo Mondiale.

Danilo 6,5

Fondamentale nei meccanismi del reparto per leadership e presenza scenica, tanto che ormai non fa più una notizia. Un’unica leggerezza, nel primo tempo, che però non ha conseguenze.

Cuadrado 6

La spia della riserva è accesa, e non da oggi, e lo conferma l’inizio con troppi errori in palleggio non da lui. In generale viaggia a corrente alternata, tra sprazzi e pause, ma strappa applausi per l’abnegazione difensiva, efficace in diverse situazioni.

Fagioli 6,5

Cresce a vista d’occhio, Nicolò, con la personalità e la tranquillità dei grandi. Fa la mezzala destra, sdoppiandosi in costruzione e interdizione, si vede che è pronto per questi palcoscenici e lo confermano le sue giocate, sempre efficaci e mai fini a sè stesse. La chiamata in Nazionale è più che meritata.

Locatelli 7

Non è al meglio, dopo un fastidio muscolare, ma fa l’ultimo sforzo prima della sosta. Una respinta in spaccata volante fa capire quanto sia prezioso in entrambe le fasi, perchè poi apre il compasso e rilancia. Guardare il lancio che avvia il raddoppio per credere. Paredes (40 ‘st) sv Una manciata di minuti al timone.