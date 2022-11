Di Maria al Mondiale: il post social fa infuriare i tifosi della Juve

La Serie A va in pausa e il Mondiale in Qatar è alle porte: tra i giocatori in trepidazione per la rassegna iridata c'è Angel Di Maria, che sul suo profilo Instagram ha mandato un messaggio alla sua Argentina, scatenando l'ira di parte dei tifosi della Juve.

Di Maria, l'ira dei tifosi della Juve: "Le vacanze sono finite..." "Con lo stesso entusiasmo di sempre, forza Argentina", ha scritto l'ex stella del Psg, che spera in un Mondiale da protagonista dopo una prima parte di stagione in bianconero da dimenticare. Il post ha provocato le risposte di tanti tifosi della Vecchia Signora, decisamente risentiti con l'albiceleste: "Sei contento oggi eh", Finalmente, così la testa al ritorno sarà solo per la Juve...", "Vedi di tornare poi carico per la seconda parte di stagione", "Le vacanze sono finite, ora puoi cominciare a giocare...", "E torna il sorriso", "In vacanza a Torino, fossi nella Juve ti caccerei a gennaio", sono solo alcuni dei messaggi più civili.