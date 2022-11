Brasile, primi allenamenti alla Continassa: Marquinhos e Neymar arrivano in ritardo

Meno di 24 ore dopo la fine dell’ultima partita del 2022 della Juventus, e della Serie A, quella vinta dai bianconeri per 3-0 sulla Lazio, il centro sportivo della Continassa, sede degli allenamenti della Vecchia Signora da tre anni, ha accolto la nazionale brasiliana, che ha scelto il quartier generale della squadra di Max Allegri per un mini-ritiro di preparazione al Mondiale in Qatar.

La Juve "ospita" il Brasile: Alex Sandro, Bremer e Danilo padroni di casa Del resto, non poteva esserci momento migliore per celebrare una “connection” piuttosto insolita. Non sono tanti infatti i calciatori brasiliani che hanno lasciato il segno in casa Juve, o almeno era così fino a poche settimane fa, dal momento che oltre al ritorno su buoni livelli di rendimento di Alex Sandro e alla crescita di Gleison Bremer, entrato nel giro della Seleçao proprio dopo essere approdato alla Juve, si è unita la promozione a capitano della squadra di Danilo, ormai punto di riferimento per lo spogliatoio e uno dei leader del gruppo, come riconosciuto dallo stesso Allegri. Il Brasile si allena a Torino, parata di stelle alla Continassa Così l’ex Torino e i due ex Porto sono stati, oltre che fatalmente i primi a presentarsi alla Continassa nella mattinata di lunedì, anche tra i giocatori più acclamati da parte della folta colonia brasiliana presente a Torino. La Federazione ha documentato l’arrivo alla spicciolata dei giocatori selezionati dal ct Tite attraverso una serie di Instagram Stories, nelle quali si riconoscono, tra gli altri, Raphinha, Richarlison, Alex Telles, Paquetà, il capitano Thiago Silva e i portieri Alisson e Ederson, alcuni dei quali con importanti trascorsi nel campionato italiano.