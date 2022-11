Di Maria nei guai: il post social scatena l'ira dei tifosi della Juve

L'Argentina ha travolto gli Emirati Arabi Uniti nell'ultima amichevole pre-Mondiale giocata ad Abu Dhabi. Il 5-0 finale per la squadra di Scaloni è griffato Angel Di Maria , protagonista assoluto con due gol nel primo tempo e un assist per Leo Messi.

Di Maria, la carica per il Mondiale fa infuriare i tifosi della Juve

Il Fideo sembra quindi aver superato i tanti problemi fisici avuti nella prima parte di stagione con la Juventus e al termine del match ha subito postato la propria soddisfazione per la prova personale e di squadra attraverso un post su Instagram: "Ottima partita per proseguire la preparazione. Felice per l'ottima prova di tutti. Vamos Argentina!" le parole pubblicate a corollario della foto di gruppo. L'entusiasmo non è però stato gradito dai tifosi della Juve, che hanno inondato il post di commenti al veleno, sottolineando come Angel non abbia fatto altrettanto per le ultime vittorie dei bianconeri: "Ti costava qualcosa farlo in campionato?". E ancora: "Vedi di stare integro da gennaio se no siamo nei guai...". "In Argentina nessun problema muscolare? Sarà colpa dell'aria di Torino?" è stata invece l'osservazione di un altro tifoso, a metà tra l'amaro e l'ironico.

Di Maria e il messaggio a Lo Celso: "Ci manchi"

Di Maria ha poi completato il post con un messaggio per Giovani Lo Celso, il centrocampista costretto a saltare in extremis il Mondiale a causa di un grave infortunio muscolare accusato a fine ottobre, dopo essere stato stabilmente nel gruppo dell'Argentina negli ultimi anni anche durante la Copa America vinta nel 2021. "Giovani, ci manchi tanto" ha scritto Di Maria, con tanto di tag all'ex giocatore del PSG, compagno di squadra del Fideo a Parigi per due stagioni, omaggiato anche da un maxi-poster sostenuto da tutta la squadra prima della partita.