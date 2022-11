Non solo Fagioli: da Ranocchia a Hasa, i giovani Juve vedono la nazionale

Nicolò Fagioli si prende anche l'Italia

Per il momento l’unica certezza è che, complice la scelta della società di adeguarsi alla politica filostraniera adottata da anni dalla stragrande maggioranza dei club, nella nazionale A si è perso il concetto storico di “blocco”. Roberto Mancini non ha infatti più serbatoi di riferimento da cui attingere, dovendo cercare ovunque e quasi in ogni categoria i giocatori da cui ripartire. La Juventus è comunque la squadra più rappresentata nelle ultime convocazioni, con quattro giocatori come nell’Inter, ma nell’amichevole contro l’Albania ha giocato titolare il solo Bonucci, curiosamente “panchinato” da Allegri nelle ultime partite, mentre Chiesa e Nicolò Fagioli hanno trovato spazio solo nel finale e Federico Gatti e Fabio Miretti non sono entrati.

Cambiaso, Ranocchia e Rovella: missione Juve e nazionale A

Nel prossimo futuro, però, qualcosa potrebbe cambiare nell’ottica di un ritorno al passato per un’Italia a tinte bianconere. Non solo perché Fagioli e Miretti, oltre ad un Chiesa recuperato, potrebbero diventare punti fermi del nuovo ciclo azzurro, ma perché nelle giovanili dell’Italia si stanno mettendo in vista ragazzi che la Juve ha cresciuto nel proprio vivaio, e in particolare nel progetto dell’Under 23, ora Next Gen, che sta dando frutti sempre più interessanti, o che i dirigenti bianconeri sono stati bravi ad acquistare per tempo sul mercato. Il riferimento è ad Andrea Cambiaso e Nicolò Rovella, entrambi vivaio Genoa, punti fermi dell’Under 21 di Nicolato e che la Juve ha ceduto in estate solo in prestito secco rispettivamente al Bologna e al Monza. Senza dimenticare Filippo Ranocchia, l’unico dei tre ad aver giocato nell’Under 23, anch’egli già protagonista a Monza. Per tutti e tre il ritorno a Torino è scritto così come l’approdo in nazionale A.