Pogba e il retroscena su Ronaldo: "Una volta mi sono allenato con lui e..."

Pogba e la sofferta rinuncia al Mondiale: "Dio ha voluto così"

Tornato alla Juventus a luglio dopo la fine della deludente esperienza al Manchester United, il campione del mondo 2018 si è fermato durante il primo test amichevole negli Stati Uniti per un infortunio al menisco le cui conseguenze, complice l’iniziale volontà del giocatore di non operarsi, si sono protratte fino all’autunno inoltrato, impedendo al giocatore di far iniziare ufficialmente la sua seconda avventura alla Juve, ma anche di partecipare al Mondiale. Intervistato dal podcast religioso 'Muslim Money Guys' di Wahe, Pogba ha rivelato di essersi aggrappato alla fede e alla preghiera: "Prego sempre prima di prendere decisioni importanti per la mia carriera. Lo faccio perché dopo sono in pace con me stesso. Niente Mondiale? Evidentemente Dio aveva altri piani per me".

I riferimenti italiani di Pogba: "Verratti un campione, Pirlo un maestro"

Il numero 10 bianconero ha poi parlato di calcio, svelando i nomi dei giocatori di riferimento nel proprio ruolo: "Dico Toni Kroos, Marco Verratti, Thiago Alcantara perché non sono centrocampisti di contenimento e non sono numeri 10, ma dei box-to-box che fanno gioco, assist e gol. Ma mi piace molto anche Bellingham, credo farà una grande carriera. I modelli del passato? Ho sempre guardato Paul Scholes, Darren Fletcher e Michael Carrick, anche se giocare insieme ad Andrea Pirlo mi ha insegnato tanto".