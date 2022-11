Serie A, Kostic eletto miglior giocatore di novembre

Chi l’ha detto che un assist conti meno di un gol? Non stiamo parlando di Fantacalcio e neppure dell’eterno dibattito se, per un centrocampista offensivo (gli attaccanti sono ovviamente fuori contest…), dia più soddisfazione segnare una rete o fornire un passaggio d’oro e solo da finalizzare ad un proprio compagno. L’Aic ha infatti premiato come miglior giocatore del mese di novembre Filip Kostic , uno dei simboli della risalita in classifica della Juventus.

Filip Kostic e l'arte dell'assist

L’esterno serbo ha già confezionato cinque assist nelle prime 15 partite di Serie A della carriera, tre dei quali proprio nel mese di ottobre, entrambi contro l’Inter, per le reti di Adrien Rabiot e Nicolò Fagioli che hanno permesso alla squadra di Allegri di aggiudicarsi il primo scontro diretto della stagione, al quale sarebbe poi seguito il 3-0 contro la Lazio nell’ultima partita del 2022 della Serie A.

Juve, la crescita di Kostic tra i segreti della risalita

Anche gli altri tre assist di cui si è reso protagonista in stagione Kostic hanno portato a gol decisivi per il risultato finale: quello per Milik contro la Fiorentina, quello per Bremer contro la Salernitana e per Moise Kean in occasione del primo gol dell’attaccante nel 4-0 all'Empoli. Il rendimento del serbo, autore di un gol contro il Bologna, sta salendo nelle ultime settimane e Allegri spera di ritrovarlo nelle migliori condizioni dopo il Mondiale, al quale l’ex Eintracht parteciperà con la sua Serbia insieme a Dusan Vlahovic.

La Lega incorona Kostic: "L'approdo sicuro della Juve"

Nelle preferenze della Lega Kostic, che succede a Kim Min-jae, mvp di ottobre, ha preceduto Victor Oshimen, autore di due gol e altrettanti assist nelle tre vittorie novembrine del Napoli), Federico Baschirotto del Lecce ed Edin Dzeko, trascinatore dell’Inter con tre gol a novembre, tra i quali quello spettacolare al Bologna. "In una Juventus che ha ritrovato coesione e brillantezza - si legge nella motivazione - ma che, per via delle assenze e anche per una difficoltà che sembra atavica, crea ancora poche occasioni, Kostic è un approdo sicuro sulla fascia sinistra sia per far risalire il pallone con le sue progressioni palla al piede, sia per rifinire l’azione con i suoi cross".