McKennie: "Incredibile la firma con la Juve. I bagni col ghiaccio con Ronaldo..."

McKennie: "La firma con la Juve? Il giorno più bello della mia vita"

"È stato incredibile firmare per la Juve. Ero seduto sul divano, a casa, in Germania, stavo per partire per il precampionato con lo Schalke e mi hanno chiamato dicendomi: 'potrebbe esserci un interesse reale' e io non ci potevo credere. Sono salito sull’aereo per andare in Austria dove avevamo il ritiro, poi ero sul bus dopo essere atterrati e mi hanno detto: il coach ti chiamerà. Ma chi, Pirlo? Mi sono seduto con il telefono in mano aspettando la chiamata e pensando solo: oh mio Dio!". 3-4 giorni dopo era tutto fatto, sono tornato in Germania a prendere la mia roba e ho firmato con la Juve il giorno del mio compleanno. Il giorno più bello della mia vita? Sì! Ma anche ricevere una chiamata da Cristiano non è stato male".