I tifosi della Juve ringraziano Agnelli sui social: ecco le reazioni

E' un coro unanime quello sui social dopo le dimissioni in blocco del Consiglio d'Amministrazione della Juve . Se ne va anche il presidente Andrea Agnelli , che ha fatto la storia battendo tutti i record, con nove scudetti consecutivi. E proprio lui è già rimpianto dai tifosi, ringraziato. Prevale lo stupore, si attende di capire cosa succederà ora.

Agnelli se ne va, i tifosi: “Lacrime agli occhi”

Su Twitter, i tifosi della Juve si scatenano appena esplode la bomba. Uno scrive: “Non commento a fondo finché non so. Come e perché si sapranno a breve. Certo è che finisce un'era, tra le migliori della storia della Juve e dell'intero calcio italiano. Improvvisamente. Prima di tutto. Grazie presidente, grazie”.