Juve azzerata, si chiude un’era dopo 12 anni

TORINO - È finita. L'era di Andrea Agnelli presidente della Juve è finita ieri sera. Quando lui, il vicepresidente Pavel Nedved e l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene hanno rimesso le proprie deleghe, facendo così decadere tutto il consiglio d'amministrazione. Una decisione presa a sorpresa (ma forse non troppo), dopo una giornata che segnerà la storia della Juve e in parte di tutto il calcio italiano. Nel pomeriggio convocato un CdA straordinario, prima si sarebbe tenuto un confronto tra John Elkann e lo stesso Agnelli resosi necessario in un momento così delicato: accolte le contestazioni della Consob e con l'inchiesta della Procura di Torino che è arrivata a una svolta forse decisiva riguardo i bilanci del triennio 2018-2021, al presidente bianconero e tutto il CdA non restava altro da fare che farsi da parte. C'è chi parla di fulmine a ciel sereno, lo fa chi alla Continassa ci lavora quotidianamente: la domenica era scivolata via parlando di futuro e seconde squadre con i vertici del calcio italiano all'Allianz Stadium, il lunedì mattina tutta l'area sportiva si era confrontata con Max Allegri riguardo le linee di mercato da seguire a gennaio. Sembrava un giorno normale, invece passerà alla storia come quello della fine dell'era Agnelli: «Quando la squadra non è compatta si presta il fianco agli avversari e questo può essere fatale. In quel momento bisogna avere la lucidità e contenere i danni», in questo passaggio della mail scritta dall'ormai ex presidente bianconero a tutti i dipendenti della Juve, si nasconde forse la sintesi di tutto. Con Agnelli che lascia per forza più che per scelta, non esattamente nel modo che si immaginava di passare il testimone della sua Juve: nel momento più complicato a livello sportivo e ovviamente non solo, proprio quando si avvicina il centenario di proprietà della famiglia Agnelli.

Chi è Maurizio Scanavino. nuovo dg della Juve Tocca a Scanavino «I membri del CdA, considerata la centralità e rilevanza delle questioni legali e tecnico-contabili pendenti, hanno ritenuto conforme al miglior interesse sociale raccomandare che Juventus si doti di un nuovo CdA che affronti questi temi», si legge nella nota ufficiale diramata dal club in serata. Focus sulle manovre stipendi per arrivare alla «decisione di modificare il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 30 giugno 2022». Quindi, si cambia: «Su proposta del presidente Agnelli e onde consentire che la decisione sul rinnovo del Consiglio sia rimessa nel più breve tempo possibile all’assemblea degli azionisti, tutti i componenti del cda alla riunione hanno dichiarato di rinunciare all’incarico». Con Arrivabene che manterrà l'incarico di amministratore delegato, aspettando l'assemblea degli azionisti convocata il prossimo 18 gennaio per la nomina del nuovo CdA. Un ruolo chiave in questa fase sarà quello di Maurizio Scanavino, nominato nuovo direttore generale: uomo di fiducia di Elkann, è oggi amministratore delegato e direttore generale del gruppo editoriale Gedi. Ieri sera gli ormai ex dirigenti hanno cenato in un locale di Torino. Nelle stesse ore anche Allegri e Cherubini si confrontavano in un altro ristorante in città.