Del Piero allo scoperto: "Tornare alla Juve? Ho ancora casa a Torino..."

Intervistato da beIN Sports per cui ha commentato i Mondiali in Qatar, Alessandro Del Piero non ha potuto esimersi dalle domande sul futuro della Juventus dopo la notizia delle dimissioni dell'intero Cda della Vecchia Signora.

Juve, Del Piero: "Dimissioni del CdA? Un vero shock"

In particolare, l'ex numero 10 bianconero, da bandiera, ha parlato di un suo possibile ritorno da dirigente: "Sono in corso delle indagini, non per Ronaldo bensì per questioni occorse durante il periodo del Covid. Ma sono tutte cose che leggo sui giornali, che non so direttamente. Adesso abbiamo assistito alle dimissioni del Consiglio di Amministrazione ed è stato un vero shock. Agnelli si è dimesso da presidente, ma la proprietà resta la stessa. Retrocessione? Questo non riguarda la squadra. Riguarda le persone, i dirigenti...".

Juve, Del Piero: "Tornare? Ho ancora casa a Torino..."

E ancora: "Tornare? È presto per dirlo. Io sono stato 20 anni alla Juve, sono stato anche in Serie B. Il mio legame con la squadra e coii tifosi è molto, molto profondo. È stato un grande viaggio. Ogni notizia che riguarda la Juventus mi emoziona e mi coinvolge. Ora sono in stand-by, vediamo cosa succede. Sono amico di tutti lì, ho ancora casa a Torino e mi aveva fatto molto piacere quando i giocatori sono venuti a Los Angeles, dove abito da anni".