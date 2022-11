Juve, John Elkann e la frase di saluto ad Andrea Agnelli

TORINO - "Voglio ringraziare mio cugino Andrea per averci dato emozioni straordinarie, che non dimenticheremo mai". A parlare è John Elkann, ceo di Exor, all'indomani delle dimissioni del presidente Andrea Agnelli e del CdA della Juventus, successive alle ultime contestazioni della Consob sulle plusvalenze che fanno seguito all'Indagine Prisma, condotta dalla Procura di Torino, con l'accusa di falso in bilancio.