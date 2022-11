Allegri: "Ringrazio Elkann. Con Agnelli amicizia che non si interromperà"

TORINO - "In questi anni di lavoro, passione e vittorie, ho sempre potuto contare sul sostegno di Andrea Agnelli, al quale mi lega un rapporto di amicizia, che non si interromperà con la fine della sua presidenza". A parlare è Massimiliano Allegri, in una nota su quanto accaduto in casa Juventus con le dimissioni di tutto il CdA.