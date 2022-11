Juve, Usa agli ottavi: l'elogio del club bianconero a McKennie

Gongola la Juventus dopo il match tra Usa e Iran ai Mondiali in Qatar: gli americani hanno vinto 1-0 e hanno passato il girone. Protagonista Weston McKennie, titolare assoluto della squadra e uno dei migliori in campo. Il club bianconero, su Twitter, si è congratulato col centrocampista: "Vittoria e qualificazione agli ottavi per McKennie e gli Usa", con tanto di applausi e video del giocatore in maglia Juve che esulta.