Gravina: “Juve? No al linciaggio. Il tema plusvalenze potrebbe riguardare anche altre società”

NAPOLI - "Per onestà intellettuale devo sottolineare due aspetti: il primo è che il mondo del calcio vive dei momenti di tensione in tutto il mondo, così come ogni settore dell’economia; non mi piace sanzionare alcune realtà, nel caso specifico la Juventus, prima che venga svolto il processo. Ci sono delle indagini, acquisizioni di atti, la nostra Procura è allertata, non conosciamo l’esito o le condizioni del procedimento della magistratura ordinaria, aspettiamo ciò che emergerà. È sicuramente un momento di riflessione del sistema". Commenta così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in occasione del convegno "Calcio&Welfare" a Napoli, il caos che ha coinvolto la Juve, con le dimissioni del CdA e di Andrea Agnelli.