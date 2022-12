Juve, le intercettazioni dopo le plusvalenze: "Tanto la Consob la supercazzoliamo"

L'intercettazione nel locale

E ancora le plusvalenze sono il tema principale di una lunga conversazione avvenuta tra il ds Federico Cherubini e il capo dell’area business Stefano Bertola in un locale vicino alla vecchia sede della Juve, il “Cornoler”. Quella sarà l’unica intercettazione ambientale ma, come riporta il Corriere della Sera, una delle più produttive. Più di tre ore di conversazioni captate grazie a delle microspie piazzate poco prima dell'appuntamento. Parlando di Fabio Paratici con Bertola, Cherubini dice: "Io l’ho detto a Fabio (Paratici, ndr): è una modalità lecita ma hai spinto troppo», dice Cherubini. "E lui mi rispondeva: “Non ci importa nulla, perché negli scambi se metti 4 o metti 10 è uguale, nessuno ti può dire nulla”. Il ds insiste: "Fabio ha avuto carta libera". La discussione è tale che Bertola confida: "La situazione è davvero delicata. Io in 15 anni faccio un solo paragone: Calciopoli. Lì c’era tutto il mondo che ci tirava contro, questa invece ce la siamo creata noi". "Con Fabio non si poteva ragionare - si legge in un'intercettazione pubblicata su Repubblica - Finché c'è stato Marotta gli metteva un freno. Quando è andato via ha avuto carta libera".