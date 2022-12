Caso Juve, Carnevali: "Azienda calcio complicata, dispiace per club e sistema"

Il caso Juventus ha scosso tutta la Serie A, una situazione che non fa bene al campionato come ha sottolineato l'ad del Sassuolo Carnevali: "Dobbiamo cercare di fare le cose al meglio, oggi in ogni azienda dovrebbe essere la regola tenere i conti per bene. Purtroppo l'azienda calcio è complicata, ci sono costi molto elevati per i giocatori. Certo, dispiace quello che sta accadendo alla Juventus. Ma dispiace anche per il sistema calcio che poi si rispecchia all'interno della Lega, perché alla Lega siamo noi a dover migliorare tanti aspetti, anche se sono fiducioso", ha dichiarato ai microfoni di Radio Sportiva.