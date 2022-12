Juve, oggi festeggia gli anni Schillaci: gli auguri del club

Oggi Totò Schillaci ha spento 58 candeline. L'ex attaccante bianconero è stato come sempre omaggiato dalla Juventus , che non ha dimenticato di fargli gli auguri su Twitter: "Tanti auguri Totò". Con la Juve, il siciliano ha totalizzato 132 presenze segnando 36 reti, vincendo una Coppa Uefa e una Coppa Italia nel 1990.

Juve e Italia '90, la gande annata di Schillaci

A proposito del 1990, impossibile non dimenticare le "Notti magiche" di Schillaci nei Mondiali in Italia, anche se fa un po' male ripensare a quei momenti durante Qatar 2022, con gli azzurri assenti. In quell'annata, con 21 gol realizzati con la Juventus e grazie alle sei realizzazioni nella Coppa del Mondo (con cui si è laureato capocannoniere e miglior giocatore del torneo), l'attaccante siciliano sfiorò anche il Pallone d'Oro, arrivando secondo alle spalle di Matthaus.