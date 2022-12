Inchiesta Juve, Agnelli incontrò esponenti di sei club di A: "Così ci schiantiamo"

Andrea Agnelli, ex presidente della Juve nella bufera e indagato dalla Procura di Torino, aveva incontrato il 23 settembre del 2021 sei esponenti di altrettante squadre di Serie A, alla presenza dei vertici della Lega di Serie A e della Figc. Un incontro organizzato “in via segreta”. Tra le carte dell'inchiesta sulla società bianconera c'è anche questo episodio. Il giorno dopo, Agnelli aveva commentato in questo modo: “Spero nasca qualcosa di utile sennò ci schiantiamo pian pianino”.

Juve indagata: ecco chi partecipò all'incontro L'incontro dell'allora numero uno della Juve, Agnelli, insieme ad altri esponenti di squadre di Serie A è stato comunicato dalla procura torinese in un passaggio della richiesta di custodia cautelare, avanzata nello scorso mese di giugno, dedicato ai presunti rapporti di partnership del club bianconero con altre società italiane e straniere. I magistrati hanno ricostruito l'incontro attraverso il monitoraggio, effettuato dalla guardia di finanza, dell'utenza telefonica di Agnelli. Secondo quanto ricostruito, la riunione si tenne in una tenuta a Fiano (Torino), all'interno del parco della Mandria. "Vi avrebbero partecipato - si legge nel dossier - Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta; Enrico Preziosi, presidente del Genoa; Giuseppe Marotta, ex ad della società bianconera e attuale ad dell'Inter; Paolo Scaroni, presidente del cda del Milan; Stefano Campoccia, vicepresidente dell'Udinese; Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna". "All'incontro - proseguono i magistrati - risultano altresì avere preso parte Paolo Dal Pino, presidente della Lega calcio Serie A, e Gabriele Gravina, presidente della Figc". I magistrati annotano che all'indomani dell'incontro, in una conversazione telefonica, Agnelli "riferisce testualmente: 'spero solo che da ieri sera ... la presenza di Gabriele e Paolo era utile ... Spero che nasca qualcosa perché se no non so cosa fare, ne abbiamo parlato io e te quando ci siamo visti qua in ufficio. Adesso bisogna che questo elemento sia foriero di qualcosa di utile perché se no ci schiantiamo piano piano". "A margine della conversazione - continuano i pm - Andrea Agnelli ribadisce che l'obiettivo fondamentale è aumentare i ricavi del calcio italiano".