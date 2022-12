Juve, Bonucci lavora da solo e non sfugge un particolare

TORINO - Prima di tutti, da vero capitano, per dare l'esempio. Bonucci non perde tempo, anzi gioca d'anticipo e manda messaggi d'amore alla sua Juve: il capitano bianconero posta una storia su Instagram mentre è nella palestra della Continassa e si allena da solo. La squadra si ritroverà martedì per la ripresa degli allenamenti, Leo invece ha anticipato di qualche giorno con questo messaggio: "Amare la Juve, soffrire per la Juve, lottare per la Juve, vincere per la Juve", la frase scritta sulla parete della palestra e inquadrata nella storia social dal difensore.