Pogba: tra gli allenamenti a Miami, c'è anche il tempo per un nuovo look

Nuovo look per Paul Pogba . Ancora a Miami per completare il suo processo di totale recupero fisico, il centrocampista della Juventus ha affidato la propria capigliatura al barbiere di fiducia Daniel Ojeda .

Pogba, il nuovo look pensato a Miami

Questa volta il cambiamento è quasi impercettibile, ma comunque significativo: coi capelli già corti, Pogba ha pensato di ossigenarne una piccola parte, una sottile striscia, quasi una saetta vicino alla fronte. Oltre a ciò, una punta di "platino" compare anche sul pizzetto.

Pogba, il duro allenamento a Miami per tornare al 100% a disposizione della Juve

Barbiere a parte, sotto il sole e il caldo della Florida, accompagnato da un componente dello staff medico della Juventus, si è allenato duramente. Non è dato sapere de il "polpo", tra i grandi assenti del Mondiale in corso in Qatar, sarà subito a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida del 4 gennaio contro la Cremonese. Sicuramente c'è che il classe 1993 ex Manchester United sta dando tutto per ricominciare, finalmente, la sua seconda avventura in maglia bianconera.