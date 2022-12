Rilievi sul bilancio, la Juve replica a Deloitte: la nota del club

TORINO - Dopo i rilievi di Deloitte sul bilancio al 30 giugno 2022 della Juventus, il club bianconero replica: "I rilievi della società di revisione - si legge in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Juve - si basano su interpretazioni e applicazioni di regole contabili e giudizi e valutazioni che Juventus non condivide, anche tenuto conto degli ulteriori approfondimenti di natura legale e contabile svolti dalla società sulla base di pareri rilasciati da esperti indipendenti". La Juventus, che nei giorni scorsi ha visto dimettersi il presidente Andrea Agnelli e il cda in blocco, spiega poi che "continuerà a collaborare e cooperare con le autorità di vigilanza e di settore, impregiudicata la tutela dei propri diritti in relazione alle contestazioni mosse contro i bilanci e i comunicati della società dalla Consob e dalla Procura".