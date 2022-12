Juve, o la borsa o un’altra vita

La seconda versione del bilancio Juve 2021/22, diffusa dalla società dopo le dimissioni in blocco del CdA, accoglie solo in parte i rilievi mossi da Consob e revisori. Tanto che Deloitte (revisore) non le ha riconosciuto una certificazione clean, ma con rilievi significativi. Si rimane meravigliati di fronte alla decisione della Juventus. Quotarsi in borsa comporta oneri e onori. L’onore è soprattutto la capacità di raccogliere risorse dal pubblico risparmio, anziché dai soli azionisti privati, come devono fare le società non quotate. Gli oneri sono soprattutto la trasparenza, i controlli interni, l’informativa e il rispetto delle autorità di vigilanza. Le società quotate sono sottoposte al controllo della Consob, a cui il Testo Unico della Finanza assegna poteri ispettivi che essa infatti ha esercitato nei confronti della Juventus. Il CdA bianconero fa bene a non tenere conto delle accuse della procura, se ritiene di potersi difendere nelle sedi giudiziarie: le valutazioni di bilancio non devono soggiacere alle conclusioni di un pm che esercita l’azione penale in funzione dell’accertamento di eventuali reati. Ma la Consob è l’autorità che vigila sul corretto funzionamento del mercato. Se ad esso si sceglie di appartenere occorre accettarne le regole, riconoscerne l’autorità. Se ogni partecipante al mercato potesse ritenersi libero di comportarsi secondo le proprie convinzioni, anziché conformarsi al dettato dell’autorità, il mercato perderebbe la sua funzione. Se la legge assegna a un revisore indipendente la funzione di giudicare la correttezza dei documenti contabili presentati ad azionisti e mercato, non può essere il rispettabilissimo parere di professionisti di parte a far ignorare a cuor leggero le valutazioni del revisore designato. È il mercato, bellezza. Sono i doveri che comporta. O si riconoscono oppure è meglio uscirne, riacquistare tutti i titoli dal listino (con relativo costo) ed esercitare il diritto di non esserne vigilati.