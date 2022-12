Rabiot: "Juve, per lo scudetto non è finita. Futuro? La Premier"

QATAR - Il cammino della Francia, trascinata da un super Mabppé, prosegue e sabato 10 dicembre ai quarti la nazionale di Deschamps sfiderà per un posto tra le migliori quattro del Mondiale in Qatar l'Inghilterra. Una partita dal fascino particolare, di cui Rabiot ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista francese, però, si è soffermato anche sulla Juventus e in particolare sulla rincorsa scudetto: "Abbiamo cominciato male ma non è finita per lo scudetto, con il ritorno di Pogba e Chiesa potremo fare grandi cose. Allegri mi ha migliorato anche attraverso i video, mi ha insegnato a incidere di più nel gioco offensivo", ha spiegato.