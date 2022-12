Perché Marotta può rimettere in piedi la Juve (Inter permettendo)

"I successi sportivi sono solo l'aspetto più esaltante dell'evoluzione vissuta dalla società: l'inaugurazione dell'Allianz Stadium nel 2011, la nuova identità varata lo scorso anno, la nascita delle Juventus Women, anch'esse subito vincenti, dell'Under 23, sono solo alcuni dei passi compiuti per regalare al club una dimensione sempre più globale. E in ognuno di questi Marotta ha lasciato un'impronta indelebile. Così come indelebili saranno gli insegnamenti appresi da chiunque abbia lavorato al suo fianco". Chi l'ha detto? La Juve. Quando? Il 25 ottobre 2018, all'indomani del traumatico divorzio del dirigente che, in otto anni e quattro mesi in bianconero, oltre a piazzare colpi a ripetizione sul mercato, ha apposto la sua firma in calce a 7 scudetti consecutivi, 4 Coppe Italia di fila, 3 Supercoppe di Lega, 2 finali di Champions League nell'arco di tre stagioni. E all'Inter ha vinto 1 scudetto, 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa di Lega e ha riportato il club fra le prime sedici squadre d'Europa. Si capisce perché il titolo di stamane del Corriere dello Sport ("La carta Marotta", in prima pagina; "Juve, sapore di Marotta" alle pagine 2-3) non potesse essere più azzeccato per fotografare l'aria che tira alla Continassa, squassata dalla tempesta e in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi della situazione. Sia in ambito giudiziario (gennaio 2023, udienza davanti al Gup, il Giudice delle indagini preliminari, chiamato ad avallare o a cassare la richiesta di rinvio a giudizio di Andrea Agnelli e altre 11 persone, oltre alla Juve, formulata dai pm titolari dell'inchiesta Prisma) sia societario.