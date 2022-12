Arek Milik è, in questi giorni, in vacanza a Dubai con la fidanzata Agata. Tra mare e shopping si sta rilassando dopo l'eliminazione con la Polonia al Mondiale ma ha deciso, tanta è la voglia di Juventus, di mettersi a disposizione di Allegri con qualche giorno di anticipo. E' atteso in campo il 18, abbronzato, forse, ma certamente carico per iniziare quanto prima a lavorare con la Juventus.