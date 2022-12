Juve, Allegri: "Pogba? Basta teatrini, ecco come stanno le cose"

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha accolto con soddisfazione la vittoria contro l' Arsenal nell'amichevole di lusso andata di scena a Londra . A Sky il mister toscano ha ricordato in primo luogo Sinisa Mihajlovic e Mario Sconcerti: "In questo momento non ci sono parole, rivolgo un pensiero dolce ad entrambe le famiglie".

La Juve ancora una volta ha tenuto inviolata la sua porta: "È stata una partita difficile, loro sono una squadra tecnica che gioca in Premier, noi avevamo tanti ragazzi. Abbiamo fatto una buona fase difensiva . All'inizio abbiamo faticato in fase offensiva, ma poi abbiamo fatto bene, anche se potevamo fare meglio. Vincere fa sempre piacere , soprattutto in questo stadio".

Allegri: "Chiesa torna presto. Pogba? Non lo so"

Le condizioni di Chiesa e Pogba: "Federico ha avuto un affaticamento, ma è normale. Quando uno alza i ritmi dopo un infortunio del genere ha avuto è normale avere qualche problema, ho voluto non rischiarlo, ma ci sarà per la gara del 27". Più complessa la situazione di Paul Pogba: "Non ha ancora un metro in allenamento, non so dire come e quandro rientrerà. Questa è la verità, altrimenti tutti i giorni mettiamo su un teatrino su un calciatore che non ha ancora fatto un metro di corsa. Dispiace non poter fare affidamento su di lui, spero di averlo il più presto possibile". Bonucci e Cuadrado: "Leo starà fuori non per troppo tempo, il 27 torna Cuadrado, che però avremo a disposizione solo dopo la Cremonese. De Sciglio dovrebbe essere a disposizione dal 27 in poi".

Allegri: "I Nazionali? Un po' di riposo ci vuole"

Sul rientro dei giocatori reduci dal Mondiale: "Danilo e Alex Sandro rienteranno il 27 con la squadra, Rabiot e gli argentini avranno qualche giorno in più di riposo perché giocano la finale domenica. Kostic si è allenato bene a Torino, così come McKennie. Anche Milik e Szczesny sono rientrati. Stiamo rientrando tutti, in dieci o quindici giorni di riposo non perdi tanto la condizione. A volte un po' di riposo ci vuole".

Allegri: "L'ambiente? Dobbiamo pensare solo a vincere"

Sulla difficile situazione societaria: "La parte sportiva non è mai cambiata: noi dobbiamo pensare solo ad allenarci e a vincere le partite. Agli altri aspetti ci penserà la società, come ha sempre fatto: la Juventus è uno tra i club più importanti al mondo, ha centovent'anni di storia e continuerà ad andare avanti. Ci spiace che il presidente non ci sia più perché sono legato a lui a livello affettivo. Abbiamo ancora più responsabilità e quindi dobbiamo metterci ancora più impegno per portare risultati".