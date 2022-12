Juve, gli omaggi di Szczesny ai neocampioni del mondo Di Maria e Paredes

Una frase, filmata e condivisa dai social bianconeri, detta in simpatia, ma anche a denti un po' stretti da parte del portiere che, con la sua Polonia, ha incrociato il destino della Polonia nell'ultima gara della prima fase, persa 2-0 ma in cui si era tolto la grande soddisfazione di parare un rigore a Lionel Messi .

Juve: Szczesny, avversario mondiale sia dell'Argentina che della Francia

Una sconfitta indolore, che qualificò comunque i polacchi agli ottavi di finale, poi persi 3-0 proprio contro la Francia, altra finalista. Polonia-Argentina che, peraltro, è stata l'ultima partita in cui Di Maria è stato schierato titolare prima della finalissima in cui è andato a segno ed è salito in cattedra tra i migliori in campo.