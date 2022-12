Juve, Pogba ha voglia di tornare: il post che fa impazzire i tifosi

Paul Pogba accelera i tempi per farsi trovare pronto in vista della seconda parte di stagione. Dopo un 2022 davvero travagliato dal punto di vista fisico, che non ha mai visto il francese scendere in campo con la maglia della Juve , l'ex United pubblica un post su Instagram che fa ben sperare tutti i tifosi della Vecchia Signora.

Pogba in campo in allenamento: "Mi manca troppo"

Pogba era volato in Qatar per assistere alla finale del Mondiale persa dalla Francia ai rigori contro l'Argentina. Dopo la cena di Natale, poi, Pogba è tornato finalmente ad assaggiare l'erba della Continassa.

Uno scatto, pubblciato dal francese su Instagram, lo ritrae in tenuta da allenamento mentre corre col pallone. Una bellissima immagine per tutti i tifosi, che non vedono l'ora di vedere il proprio numero 10 in campo.

"Mi manca troppo" le parole di Pogba allegate alla foto, subito commentata da migliaia di tifosi bianconeri e non solo, che non vedono l'ora di rivedere il 10 essere decisivo con la maglia della Vecchia Signora.

Per il ritorno non c'è fretta, ora ci si va cauti

Visti i precedenti, è difficile pensare che Pogba possa essere pronto già per il 4 gennaio, quando la Juve affronterà la Cremonese. Improbabile anche rivederlo il 7 contro l'Udinese. Più probabile un suo inserimento tra i convocati, se tutto andrà come previsto, per la super sfida dello Stadio Maradona contro il Napoli.

Pogba è out da questa estate, quando il suo ginocchio si infortunò nel corso della tournée estiva. Da li la decisione di non operarsi e optare per la terapia conservativa, nella speranza di non perdere il Mondiale.

Poi l'operazione in fretta e furia, l'addio al sogno Coppa del Mondo, poi altro riposo e altro recupero fino a questi giorni, nei quali il francese sta tentando di alzare i ritmi sempre monitorato dallo staff medico, che continua a essere preoccupato per una possibile ricaduta.

Pogba potrebbe rappresentare un vero e proprio nuovo acquisto per Max Allegri, serve andarci piano questa volta.