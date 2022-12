Diretta Juventus-Rijeka ore 14: dove vederla in tv e in streaming

TORINO - Reduce dalla vittoriosa amichevole all'Emirates Stadium contro l'Arsenal, la Juventus prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato. I bianconeri riassaggeranno il campo dello 'Stadium' per il test amichevole (oggi alle 14, a porte chiuse) contro la formazione croata del Rijeka. Un test importante per Massimiliano Allegri che ritrova i primi reduci dal Mondiale: nella giornata di ieri, Milik, Szczesny, McKennie e Kostic, hanno svolto l'allenamento con i compagni, saranno in gruppo e verosimilmente andranno anche in campo per almeno una porzione di gara. Niente da fare, invece, per Vlahovic, ancora alle prese con la pubalgia: sul ritorno a disposizione del bomber serbo non c’è alcuna certezza.