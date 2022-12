Juve, allenamento di scarico dopo il Rijeka. Ora tre giorni di stop

Dopo la vittoria per 1-0 in amichevole contro il Rijeka firmata Moise Kean, la seconda consecutiva dopo quella contro l'Arsenal a Londra lo scorso sabato 17 dicembre, la Juventus si è ritrovata questa mattina al Training Center per l'ultima giornata di lavoro prima della breve sosta natalizia.

Juve, lavoro tecnico e di scarico dopo il Rijeka Un allenamento, quello odierno diretto da Massimiliano Allegri, che si è focalizzato su questo menu: scarico per una parte del gruppo, lavoro tecnico, combinazioni e tiri in porta per gli altri giocatori.