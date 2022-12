Inchiesta plusvalenze Juve, decisa la data e l'orario del processo

TORINO - Dopo il nulla di fatto di aprile, con il proscioglimento per la Juventus, che era stata tirata in ballo dalla Procura Federale in merito alle plusvalenze, perché letteralmente "mancava la pistola fumante", quanto sta emergendo dagli atti dell'inchiesta Prisma ha fornito elementi utili per tornare a giudicare i bianconeri in base all'articolo 31 del Codice di Giustizia Sportiva, quello sulla Violazione in materia gestionale ed economica. Cosa che avverrà all'inizio del nuovo anno.